Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Футболист Широков избил судью во время матча любительских команд

10.8.2020 21:59

Фото: livejournal.com



Бывший игрок российской сборной по футболу Роман Широков не смог совладать с эмоциями во время матча любительских команд и напал на арбитра.



Как сообщает championat.com, спортсмен ударил судью.



Завершивший карьеру футболист Роман Широков ударил арбитра по лицу, после чего другие спортсмены бросились их разнимать. По словам Германа Попкова, выступавшего в качестве организатора соревнований среди любительских команд, выходку футболиста он считает "отвратительным, неприемлемым и ужасным" поступком.



Как подчеркнул Попков, спортсмен продемонстрировал "очень странное поведение", и свидетелями стали множество людей - матч транслировался "в прямом эфире и с миллиона ракурсов". Произошло все, пояснил организатор, практически на пустом месте. Речь шла о неком рядовом эпизоде.



Предстоит разбирательство, констатировал Попков, добавив, что после инцидента "судьи сразу ушли с поля". По мнению организатора, дело может дойти и до вмешательства правоохранительных органов.



В прошлом Роман Широков три раза выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Суперкубка страны, еще по разу он завоевывал Кубок России и Кубок и Суперкубок УЕФА. Выходя на поле в составе сборной, он получил бронзу на чемпионате Европы 2008 года.



Автор: Злата Богатова

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