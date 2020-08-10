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Футболист Широков избил судью во время матча любительских команд
10.8.2020 21:59
Фото: livejournal.com
Бывший игрок российской сборной по футболу Роман Широков не смог совладать с эмоциями во время матча любительских команд и напал на арбитра.
Как сообщает championat.com, спортсмен ударил судью.
Завершивший карьеру футболист Роман Широков ударил арбитра по лицу, после чего другие спортсмены бросились их разнимать. По словам Германа Попкова, выступавшего в качестве организатора соревнований среди любительских команд, выходку футболиста он считает "отвратительным, неприемлемым и ужасным" поступком.
Как подчеркнул Попков, спортсмен продемонстрировал "очень странное поведение", и свидетелями стали множество людей - матч транслировался "в прямом эфире и с миллиона ракурсов". Произошло все, пояснил организатор, практически на пустом месте. Речь шла о неком рядовом эпизоде.
Предстоит разбирательство, констатировал Попков, добавив, что после инцидента "судьи сразу ушли с поля". По мнению организатора, дело может дойти и до вмешательства правоохранительных органов.
В прошлом Роман Широков три раза выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Суперкубка страны, еще по разу он завоевывал Кубок России и Кубок и Суперкубок УЕФА. Выходя на поле в составе сборной, он получил бронзу на чемпионате Европы 2008 года.
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