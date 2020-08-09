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Над Черным морем российский Су-27 поднимался на перехват самолета США


01:21
Над Черным морем российский Су-27 поднимался на перехват самолета СШАФото: vk.com

Истребитель Су-27 Южного военного округа был поднят в воздух  связи с обнаружением воздушной цели над акваторией Черного моря, передает агентство "Интерфакс".

Позже было установлено, что над нейтральными водами у границ РФ был замечен американский военный самолет.

Об инциденте с воздушным судном ВМС США сообщается со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Как стало известно, российские пилоты смогли приблизиться к иностранному самолету на безопасное расстояние. В результате экипаж истребителя Су-27 идентифицировал объект как американский самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес".

После того, как воздушное судно ВМС Соединенных Штатов осуществило разворот и начало удаляться от государственной границы РФ, отечественный истребитель возвратился на аэродром базирования, успешно совершив посадку.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News заявил о том, что перегруппировка американских военнослужащих в Европе объясняется необходимостью продвижения к границам России и укрепления мощи Североатлантического альянса. Комментарий касался вывода войск из Германии, вскоре после чего стало известно о том, что американские военные покинут и Норвегию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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