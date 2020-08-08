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США перегруппируют свои войска в Европе, продвигаясь к России
11:31
Фото: mail.ru
Соединенные Штаты осуществляют перегруппировку своих войск на территории Европы, включая вывод части своих военнослужащих из Германии, чтобы продвинуться ближе к границам России.
Такое заявление глава Пентагона Марк Эспер сделал в интервью Fox News.
Как заявил начальник американского военного ведомства, перегруппировка войск США в Европе объясняется необходимостью продвижения к границам России. Марк Эспер отметил, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в начале июня "ускорило уже проходивший процесс".
По словам Эспера, действия призваны усилить сдерживание РФ и укрепить мощь Североатлантического альянса. Ключевые союзники США по НАТО уже назвали решение Трампа о выведение части военнослужащих из Германии "хорошим шагом", отметил глава Пентагона, напомнив, что на территории ФРГ остается достаточно большое число американских военных.
Эспер также вновь напомнил о том, что Вашингтон требует от государств, входящих в НАТО, увеличить оборонные расходы до 2% ВВП в самые сжатые сроки.
Напомним, в Вашингтоне приняли решение о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военных. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер, свыше половины солдат возвратятся в Соединенные Штаты, а остальные будут передислоцированы в Европе.
Министр обороны США отмечал, что рассматривается вариант, подразумевающий размещение дополнительных американских военных сил на территории Польши и стран Балтийского региона.
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