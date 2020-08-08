Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США перегруппируют свои войска в Европе, продвигаясь к России

11:31

Фото: mail.ru



Соединенные Штаты осуществляют перегруппировку своих войск на территории Европы, включая вывод части своих военнослужащих из Германии, чтобы продвинуться ближе к границам России.



Такое заявление глава Пентагона Марк Эспер сделал в интервью Fox News.



Как заявил начальник американского военного ведомства, перегруппировка войск США в Европе объясняется необходимостью продвижения к границам России. Марк Эспер отметил, что решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в начале июня "ускорило уже проходивший процесс".



По словам Эспера, действия призваны усилить сдерживание РФ и укрепить мощь Североатлантического альянса. Ключевые союзники США по НАТО уже назвали решение Трампа о выведение части военнослужащих из Германии "хорошим шагом", отметил глава Пентагона, напомнив, что на территории ФРГ остается достаточно большое число американских военных.



Эспер также вновь напомнил о том, что Вашингтон требует от государств, входящих в НАТО, увеличить оборонные расходы до 2% ВВП в самые сжатые сроки.



Напомним, в Вашингтоне приняли решение о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военных. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер, свыше половины солдат возвратятся в Соединенные Штаты, а остальные будут передислоцированы в Европе.



Министр обороны США отмечал, что рассматривается вариант, подразумевающий размещение дополнительных американских военных сил на территории Польши и стран Балтийского региона.



Автор: Злата Богатова

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