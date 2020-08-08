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Женская сеть myJulia.ru
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США выводят войска из Норвегии
17:29
Фото: vk.com
Соединенные Штаты продолжают сокращать численность своего военного контингента на территории Европы.
Как передает телевизионный канал CNN, в скором времени из Норвегии будут выведены американские морские пехотинцы.
В репортаже телеканала утверждается, что домой вернутся 700 морских пехотинцев США, которые ранее прибыли в Норвегию, чтобы сдерживать российскую агрессию.
Американские военнослужащие были направлены в Норвегию в 2018 году. В соответствии с планами Пентагона по сокращению военного присутствия в Европе все они отправятся в Соединенные Штаты.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News заявил о том, что перегруппировка американских военнослужащих в Европе объясняется необходимостью продвижения к границам России и укрепления мощи Североатлантического альянса.
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