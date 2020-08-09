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Под Калининградом двое детей получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ
9.8.2020 13:49
Фото: rostov.ru
Обстоятельства происшествия, случившегося в городе Балтийск Калининградской области, сейчас устанавливают правоохрранительные органы.
По предварительным данным, двое малолетних детей пострадали в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны.
Как сообщает сегодня пресс-служба регионального СУ СКР, взрыв произошел накануне вечером. В ходе начатого разбирательства установлено, что у въезда в город две семьи с детьми отдыхали, установив палатки в лесополосе.
Когда взрослые начали разводить костер, сдетонировал находившийся в земле снаряд. В результате ппятилетний мальчик и девятилетняя девочка были доставлены в Детскую областную больницу с осколочными ранениями. Врачи оценивают состояние младшего ребенка как тяжелое. Школьница получила травмы средней степени тяжести.
В прошлом среди туристов Калининградской области было распространено правило разводить огонь исключительно в местах старых кострищ. При подрывах боеприпасов, которые оставались в земле со времен Великой Отечественной войны, в регионе люди не раз получали ранения, в том числе, смертельные.
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