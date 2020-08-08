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В день выборов в Минске возникли проблемы с интернетом
13:18
Фото: deon.pl
Сегодня, 9 августа, в Минске и других городах Белоруссии, где проходят выборы на пост президента страны, возникли проблемы с интернетом. В частности, начиная с 8:30 по местному времени (совпадает с московским) перестали работать Telegram и еще целый ряд соцсетей.
Проблемы также возникли с подключением через VPN, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. В белорусской столице интернет сейчас доступен лишь в самом центре, в отеле. При этом загружаются не все страницы, поэтому можно говорить об ограниченном режиме подключения.
Кроме того, в Минске сегодня были частично перекрыты центральные улицы. Сделать заказ в службу такси с помощью мобильного интернета довольно сложно, учитывая проблемы со связью, отмечается в публикации.
Информации о том, какая обстановка складывается в других белорусских городах, пока не поступало.
9 августа по всей Белоруссии были открыты свыше 5,7 тыс. избирательных участков. На пост главы государства претендуют, кроме нынешнего президента Александр Лукашенко, баллотирующегося уже в шестой раз, экс-депутат нижней палаты парламента и дочь первого долларового миллиардера страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, супруга арестованного еще в мае блогера домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" бизнесмен Сергей Черечень.
Ранее Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру в Минске. Как пояснили в ее штабе, решение было принято после задержания целого ряда помощников кандидатки на пост президента. Ранее Тихановская заявила о том, что отправила в Европу двух детей, т.к. испытывает опасения из-за анонимных угроз.
В качестве кандидатов на пост президента Белоруссии ранее пытались зарегистрироваться также бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, в прошлом занимавший пост посла РБ в Соединенных Штатах. Однако экс-банкира вместе с сыном задержали по делу о финансовых махинациях, а у дипломата в процессе регистрации забраковали часть собранных за него подписей.
В результате Бабарико сейчас остается под арестом в СИЗО КГБ, а Цепкало вместе с детьми покинул Белоруссию. Отправившись сначала в Москву, он позже направился в Киев. Затем он намеревается отправиться в Европу и США, чтобы рассказать о том, как в Белоруссии проходила подготовка к выборам.
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