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После задержания помощников Тихановская покинула свою квартиру
8.8.2020 23:33
Фото: livejournal.com
В Минске в целях безопасности покинула свою квартиру кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, передает ТАСС.
Ранее силовики задержали Марию Мороз, которая возглавляет избирательный штаб соперницы Александра Лукашенко.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сейчас находится в столице среди членов своего штаба, подтвердила пресс-секретарь претендентки на пост главы государства Анна Красулина. По ее словам, Тихановская покинула собственную квартиру из соображений безопасности.
В субботу днем стало известно о задержании Марии Мороз, которая является руководителем избирательного штаба Светланы Тихановской. Она была доставлена в правоохранительные органы уже второй раз за последние дни. Не так давно ее задержали и отпустили после разъяснительной беседы. По словам Мороз, ей напомнили об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.
На этот раз Марию Мороз сначала увезли в столичное РУВД Фрунзенского района, откуда доставили в центр изоляции правонарушителей. Предположительно, ее обвиняют в неком административном правонарушении.
На связь также не выходит Олег Моисеев, являющийся доверенным лицом Светланы Тихановской.
Позже штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пытавшегося бороться за пост президента и оказавшегося с СИЗО КГБ, рассказал о задержании еще одной соратницы Тихановской. Как стало известно, на улице Веры Харружей силовики блокировали автомобиль Марии Колесниковой, после чего ей пришлось ехать с ними в милицию.
В МВД вскоре пояснили, что произошло недоразумение, Колесникову "перепутали". В результате она была отпущена, перед ней извинились, информировал штаб Бабарико, ранее объявивший об объединении с Тихановской.
Ранее после отказа звезд ехать на агитационные концерты в Минск и другие города страны, в Белоруссии начали отменять анонсированные властями на 8 августа выступления.
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