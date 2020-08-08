Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После задержания помощников Тихановская покинула свою квартиру

8.8.2020 23:33

Фото: livejournal.com



В Минске в целях безопасности покинула свою квартиру кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, передает ТАСС.



Ранее силовики задержали Марию Мороз, которая возглавляет избирательный штаб соперницы Александра Лукашенко.



Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сейчас находится в столице среди членов своего штаба, подтвердила пресс-секретарь претендентки на пост главы государства Анна Красулина. По ее словам, Тихановская покинула собственную квартиру из соображений безопасности.



В субботу днем стало известно о задержании Марии Мороз, которая является руководителем избирательного штаба Светланы Тихановской. Она была доставлена в правоохранительные органы уже второй раз за последние дни. Не так давно ее задержали и отпустили после разъяснительной беседы. По словам Мороз, ей напомнили об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.



На этот раз Марию Мороз сначала увезли в столичное РУВД Фрунзенского района, откуда доставили в центр изоляции правонарушителей. Предположительно, ее обвиняют в неком административном правонарушении.



На связь также не выходит Олег Моисеев, являющийся доверенным лицом Светланы Тихановской.



Позже штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пытавшегося бороться за пост президента и оказавшегося с СИЗО КГБ, рассказал о задержании еще одной соратницы Тихановской. Как стало известно, на улице Веры Харружей силовики блокировали автомобиль Марии Колесниковой, после чего ей пришлось ехать с ними в милицию.



В МВД вскоре пояснили, что произошло недоразумение, Колесникову "перепутали". В результате она была отпущена, перед ней извинились, информировал штаб Бабарико, ранее объявивший об объединении с Тихановской.



Ранее после отказа звезд ехать на агитационные концерты в Минск и другие города страны, в Белоруссии начали отменять анонсированные властями на 8 августа выступления.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 129

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.8.2020 04:55 В Госдепе подтвердили проведение SMS-рассылки в России

В Госдепе подтвердили проведение SMS-рассылки в России 7.8.2020 23:03 США ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга

США ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга 7.8.2020 19:04 Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян под Минском

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян под Минском 7.8.2020 15:05 В Белоруссии отменили предвыборные концерты

В Белоруссии отменили предвыборные концерты 7.8.2020 12:25 В Генштабе РФ назвали условия для нанесения ядерного удара