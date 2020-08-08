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После задержания помощников Тихановская покинула свою квартиру


8.8.2020 23:33
После задержания помощников Тихановская покинула свою квартируФото: livejournal.com

В Минске в целях безопасности покинула свою квартиру кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, передает ТАСС.

Ранее силовики задержали Марию Мороз, которая возглавляет избирательный штаб соперницы Александра Лукашенко.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сейчас находится в столице среди членов своего штаба, подтвердила пресс-секретарь претендентки на пост главы государства Анна Красулина. По ее словам, Тихановская покинула собственную квартиру из соображений безопасности.

В субботу днем стало известно о задержании Марии Мороз, которая является руководителем избирательного штаба Светланы Тихановской. Она была доставлена в правоохранительные органы уже второй раз за последние дни. Не так давно ее задержали и отпустили после разъяснительной беседы. По словам Мороз, ей напомнили об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.

На этот раз Марию Мороз сначала увезли в столичное РУВД Фрунзенского района, откуда доставили в центр изоляции правонарушителей. Предположительно, ее обвиняют в неком административном правонарушении.

На связь также не выходит Олег Моисеев, являющийся доверенным лицом Светланы Тихановской.

Позже штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пытавшегося бороться за пост президента и оказавшегося с СИЗО КГБ, рассказал о задержании еще одной соратницы Тихановской. Как стало известно, на улице Веры Харружей силовики блокировали автомобиль Марии Колесниковой, после чего ей пришлось ехать с ними в милицию.

В МВД вскоре пояснили, что произошло недоразумение, Колесникову "перепутали". В результате она была отпущена, перед ней извинились, информировал штаб Бабарико, ранее объявивший об объединении с Тихановской.

Ранее после отказа звезд ехать на агитационные концерты в Минск и другие города страны, в Белоруссии начали отменять анонсированные властями на 8 августа выступления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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