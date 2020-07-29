Новости шоу-бизнеса

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США намерены вывести из Германии около 12 тыс. военнослужащих


29.7.2020 22:40
США намерены вывести из Германии около 12 тыс. военнослужащихФото: my.ua

В Вашингтоне приняли решение о выводе с территории Германии 11,9 тысячи военных, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Как пояснил начальник американского оборонного ведомства, свыше половины военнослужащих - 6,4 тысячи - возвратятся в Соединенные Штаты.

Остальные американские военные будут передислоцированы в Европе, заявил министр обороны США. По словам Марка Эспера, в перспективе рассматривается вариант, подразумевающий размещение дополнительных американских военных сил на территории Польши и стран Балтийского региона.

По данным Wall Street Journal, в Пентагоне собираются около 9,5 тысячи военнослужащих передислоцировать в Бельгию и Италию. Со ссылкой на собственные источники в американском командовании газета уточняет, что в Бельгию также предполагается переместить штаб Европейского командования ВС Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова

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