Новости шоу-бизнеса

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США намерены вывести из Германии около 12 тыс. военнослужащих
29.7.2020 22:40
Фото: my.ua
В Вашингтоне приняли решение о выводе с территории Германии 11,9 тысячи военных, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Как пояснил начальник американского оборонного ведомства, свыше половины военнослужащих - 6,4 тысячи - возвратятся в Соединенные Штаты.
Остальные американские военные будут передислоцированы в Европе, заявил министр обороны США. По словам Марка Эспера, в перспективе рассматривается вариант, подразумевающий размещение дополнительных американских военных сил на территории Польши и стран Балтийского региона.
По данным Wall Street Journal, в Пентагоне собираются около 9,5 тысячи военнослужащих передислоцировать в Бельгию и Италию. Со ссылкой на собственные источники в американском командовании газета уточняет, что в Бельгию также предполагается переместить штаб Европейского командования ВС Соединенных Штатов.
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