Новости шоу-бизнеса

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В России в минувшем июне умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад
7.8.2020 22:18
Фото: vk.com
В течение минувшего июня в нашей стране скончалось на 25 тыс. человек больше, чем за тот же период прошлого года, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на данные Росстата сообщается, что в 2020 году за первый летний месяц лета умерло 162 758 человек.
В июне 2019 года в РФ было зафиксировано 137 237 смертей.
По итогам первого полугодия текущего года количество умерших в нашей стране составило 946 539 человек, сообщает ведомство. За тот же период 2019 года было зарегистрировано 918 503 смертей.
Как отмечает Росстат, увеличение уровня смертности за первые шесть месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным промежутков прошлого года составляет 3,1%. При этом в качестве причины смерти коронавирусная инфекция была указана у 5 448 человек, которые ушли из жизни в миинувшем июне.
В регионах РФ, которым пришлось принять удар пандемии нового коронавируса первыми, в минувшем июне было зафиксировано снижение количества летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Так, в Москве за указанный период зарегистрировали 1 329 таких случаев, а в мае - 2 324, т.е. уменьшение составило почти 43%.
Кроме того, в июне Росстат отмечает понижение уровня рождаемости. За первое полугодие текущего года рождаемость уменьшилась на 5,4%. Зато количество браков в июне в сравнении с маем 2020 года возросло более чем вчетверо - с 15 тыс. до 68 тыс. В трех российских регионах браков в первый месяц лета зарегистрировали больше, чем в тот же период 2019 года.
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