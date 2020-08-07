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В Белоруссии отменили предвыборные концерты
7.8.2020 15:05
Фото: deon.pl
После отказа звезд ехать на агитационные концерты в Минск и другие города страны, в Белоруссии начали отменять мероприятия.
Ранее были анонсированы предвыборные выступления с участием российских, украинских, американских, а также местных артистов.
Предполагалось, что агитационные концерты в поддержку президента Александра Лукашенко пройдут завтра, 8 августа, накануне выборов на пост главы государства. Однако после того, как многие звезды отказались от участия, выступления было решено отменить, сообщает Telegram-канал NEXTA Live блогера Степана Путило.
Как стало известно, в Минске уже начались работы по демонтажу сцены, где планировалось мероприятие. Появились сведения о том, что не состоятся концерты в Бресте, Гродно и Витебске.
Ранее организаторы мероприятий подчеркивали, что выступления звезд не имеют отношения к политике. Но после того, как был анонсирован приезд российских артистов, им начали писать жители Белоруссии. На страницах знаменитостей появились призывы приезжать с концертами в любой день, но не 8 августа. В результате звезды начали массово отказываться от участия в мероприятиях, планировавшихся по всей Белоруссии.
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