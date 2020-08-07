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Ученые: витамин D3 не защитит от депрессии
7.8.2020 13:26
Фото: kapital.kz
Американские исследователи выяснили, что прием витамина D3 в течение длительного времени не предотвратит депрессию.
Статья с выводами специалистов появилась в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA Network Open).
Ученые провели эксперимент, который продолжался в течение более пяти лет. Участниками исследования стали свыше 18,3 человек - мужчины и женщины, перешагнувшие 50-летний рубеж. Половине из них давали принимать витамин D3 и омега-3, а другим - плацебо.
Отмечается, что 16,7 тыс. участников эксперимента не имели в анамнезе депрессии, еще у 1679 человек был риск рецидива. До начала исследования они не получали лечение на протяжении двух лет.
В результате американские ученые не смогли выявить каких-либо значимых различий между двумя группами участников. Исследователи пришли к выводу, что их эксперимент не подтвердил эффективность применения витамина D3 в качестве средства, способного предотвратить депрессивные состояния.
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