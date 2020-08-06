Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Эрмитаже 9 сентября откроется выставка китайского художника Чжана Хуаня

6.8.2020 11:04

Фото: livejournal.com



Экспозиция будет включать в себя свыше тридцати произведений, передает ТАСС. Некоторые творения китайского художника Чжана Хуаня были специально созданы для выставки в Эрмитаже, которая начнет работу уже 9 сентября.



Пресс-служба музея информирует о том, что первоначально открытие экспозиции планировалось на весну. Однако сроки пришлось пересматривать по причине пандемии коронавируса.



Выставка, получившая название "Чжан Хуань. В пепле истории", станет первой персональной экспозицией одного из наиболее знаменитых современных китайских художников в нашей стране. Посетителей приглашают в Николаевский зал Зимнего дворца, где совсем скоро будут представлены свыше тридцати произведений. Многие экспонаты художник, вдохновленный визитом в Петербург, специально создавал для этой выставки, отметили представители Эрмитажа.



В последнее время Чжан Хуань живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке. В творчестве этого художника эффектно сочетаются западные художественные приемы и концепции традиционной китайской культуры. Тематика работ Чжана Хуаня часто затрагивает вопросы, связанные с религией и политикой, а также культурой, семьей и такими социальными проблемами, как нищета и голод.



Свои произведения Чжан Хуань создает в уникальной технике, используя пепел, остающийся от благовоний в буддийских храмах. В частности, таким образом он написал сорокаметровый групповой портрет Коммунистической партии Китая, который займет практически всю стену Николаевского зала, являющегося самым большим в Зимнем дворце.



Кроме того, китайский художник нередко смешивает фото и резьбу по дереву. В частности, так создавались рельефы по мотивам живописных произведений из коллекции Эрмитажа.



Ранее исследователи смогли установить, как было написано одно из наиболее известных произведений искусства - картина "Менины" Диего Веласкеса. Испанские ученые, на протяжении двадцати лет изучавшие творение выдающегося художника, считают, что он мог использовать камеру-обскуру.



Автор: Злата Богатова

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