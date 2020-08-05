Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США нашли машину-амфибию с погибшими морпехами

5.8.2020 10:52

Фото: pinimg.com



Десантный корабль удалось обнаружить у берегов Калифорнии, указано на странице Корпуса морской пехоты США в Twitter.



В машине-амфибии нашли останки военнослужащих, которые ранее уже были официально признаны погибшими.



Как стало известно, у берегов Калифорнии нашли десантный корабль, который затонул в конце июля во время учений. Останки погибших морпехов удалось обнаружить при помощи дистанционно управляемых видеосистем на борту подводного поисково-спасательного корабля HOS Dominator, который был задействован в поисковой операции.



ЧП случилось в последних числах июля, когда с острова Сан-Клементе на десантный корабль Somerset на гусеничной амфибии возвращалась группа военнослужащих Корпуса морской пехоты США. После аварии была начата поисковая операция, однако результатов она не принесла и вскоре все морпехи были объявлены погибшими.



В сообщении корпуса отмечается, что сейчас флот приступил к мероприятиям по подъему затонувшего судна из воды. Причины трагического происшествия предстоит установить специалистам в ходе дальнейшего разбирательства.



Автор: Злата Богатова

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