ИнтерНовости - новости в стране и мире
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек
По всему миру коронавирусом заразились более 18 млн человек
Трамп подверг критике отмену смертного приговора Царнаеву
Трамп подверг критике отмену смертного приговора Царнаеву
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россияне назвали основные причины увольнения с работыРоссияне назвали основные причины увольнения с работы
В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100
На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителямиНа границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями
Лукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношенияхЛукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношениях
При взрыве в Бейруте погибли 10 человекПри взрыве в Бейруте погибли 10 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россияне назвали основные причины увольнения с работы


09:37
Россияне назвали основные причины увольнения с работыФото: соц .lifeder.com

Более 30% респондентов в качестве главной причины увольнения назвали нежелание работодателя повышать заработную плату.

Как оказалось, 15% ищут новое место в связи со стрессом или профессиональным выгоранием, а еще 13% принимают решение уволиться из-за отсутствия карьерного роста.

Результаты исследования сервиса подбора персонала Работа.ру приводит РИА Новости. В опросе приняли участие три с половиной тысячи человек. В отчете указано, что почти треть участников опроса - 31% респондентов считают основной причиной увольнения неготовность работодателя увеличивать заработную плату.

По мнению 10% и 7% опрошенных, они могут задуматься о смене работы, чтобы трудиться ближе к дому и уделять больше времени своим близким. 4% респондентов признались, что могли бы поменять работу в связи с конфликтами, а также желанием переехать в другой город или даже государство.

Среди причин, называвшихся в варианте "другое", россияне наиболее часто указывали вынужденный уход с работы, если организация, где они трудятся, будет закрыта или ликвидирована.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В России определен срок гибели коронавируса в водеВ России определен срок гибели коронавируса в воде
Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осеньПремьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осень
В Петербурге выясняют местонахождение ребенка погибшего рэпера КартрайтаВ Петербурге выясняют местонахождение ребенка погибшего рэпера Картрайта
Пропавших в США морпехов после аварии с машиной-амфибией признали погибшимиПропавших в США морпехов после аварии с машиной-амфибией признали погибшими
США намерены вывести из Германии около 12 тыс. военнослужащихСША намерены вывести из Германии около 12 тыс. военнослужащих

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru