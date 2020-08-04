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Россияне назвали основные причины увольнения с работы
09:37
Фото: соц .lifeder.com
Более 30% респондентов в качестве главной причины увольнения назвали нежелание работодателя повышать заработную плату.
Как оказалось, 15% ищут новое место в связи со стрессом или профессиональным выгоранием, а еще 13% принимают решение уволиться из-за отсутствия карьерного роста.
Результаты исследования сервиса подбора персонала Работа.ру приводит РИА Новости. В опросе приняли участие три с половиной тысячи человек. В отчете указано, что почти треть участников опроса - 31% респондентов считают основной причиной увольнения неготовность работодателя увеличивать заработную плату.
По мнению 10% и 7% опрошенных, они могут задуматься о смене работы, чтобы трудиться ближе к дому и уделять больше времени своим близким. 4% респондентов признались, что могли бы поменять работу в связи с конфликтами, а также желанием переехать в другой город или даже государство.
Среди причин, называвшихся в варианте "другое", россияне наиболее часто указывали вынужденный уход с работы, если организация, где они трудятся, будет закрыта или ликвидирована.
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