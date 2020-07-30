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Гармаш объявил об уходе из «Современника»
18:50
Фото: kino-teatr.ru
Народный артист РФ Сергей Гармаш принял решение уйти из "Современника", передает ТАСС.
Актер объявил об этом, выступая на закрытом сборе труппы театра, которое состоялось сегодня. Отмечается, что Гармаш негативно воспринял проекты нового руководства.
Негативную реакцию Сергея Гармаша, в частности, вызвал проект "Диалоги "Современника". Война и мир", реализованный при новом руководстве театра к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В результате артист принял решение покинуть труппу знаменитого российского театра.
Как пояснил источник, после того, как артист зачитал свое письмо на закрытом сборе труппы "Современника", среди собравшихся в течение нескольких минут сохранялась полная тишина. Кроме того, Сергей Гармаш также указывал на притеснение театральных работников, "прекрасных профессионалов", отдавших десятилетия своей жизни этой деятельности.
Говоря о причинах своего ухода, известный артист также отметил невозможность выполнить обещание, которое он дал после кончины предыдущего худрука театра Галины Волчек.
Официальных комментариев со стороны администрации театра пока не последовало.
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