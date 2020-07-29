ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу Украины
В Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу Украины
СМИ: Россию не могут покинуть около тысячи детей суррогатных матерей
СМИ: Россию не могут покинуть около тысячи детей суррогатных матерей
СМИ: Польские власти разместят истребители F-35 подальше от границ России
СМИ: Польские власти разместят истребители F-35 подальше от границ России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Ефремову продлили арест на полгодаЕфремову продлили арест на полгода
Трамп допустил перенос президентских выборов в СШАТрамп допустил перенос президентских выборов в США
В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о терактеВ Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о теракте
В Таиланде макаки без еды туристов вышли из-под контроляВ Таиланде макаки без еды туристов вышли из-под контроля
В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди КартрайтаВ Петербурге расчленили украинского рэпера Энди Картрайта

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп допустил перенос президентских выборов в США


17:30
Трамп допустил перенос президентских выборов в СШАФото: livejournal.com

По мнению главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, стоит отложить президентские выборы, проведение которых запланировано на ноябрь 2020 года.

Американский лидер указал на угрозу распространения коронавируса, из-за которой результаты голосования по почте могут оказаться самыми неточными.

Стоит отложить голосование, чтобы не допустить самые неточные и "мошеннические выборы в истории" Соединенных Штатов, заявил Дональд Трамп. По его словам, "это будет большой конфуз" для страны. По мнению американского лидера, лучше дождаться момента, когда граждане "смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно". На эту тему глава США высказался в своем твиттере.

Прокомментировав обстановку с коронавирусом в мире, Трамп назвал ситуацию в некоторых государствах "бедствием". Политик также отметил, что во многих странах оглашают довольно неточные сведения о масштабах распространения заболевания.

Соединенные Штаты, согласно данным статистического сайта Worldometer, по-прежнему лидируют по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. На текущий момент в стране было зарегистрировано свыше 4,56 млн инфицированных. Скончались более 152,8 тыс. зараженных. Следом идет Бразилия, где за период с начала пандемии коронавирусом заразились уже более 2,5 миллиона человек, из них около 90 тыс. умерли.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Португалии создана маска, которая нейтрализует коронавирусВ Португалии создана маска, которая нейтрализует коронавирус
Ефремову продлили арест на полгодаЕфремову продлили арест на полгода
В Бразилии за сутки выявлено более 40 тыс. зараженных COVID-19В Бразилии за сутки выявлено более 40 тыс. зараженных COVID-19
В Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из ДагестанаВ Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из Дагестана
В Лондоне автопортрет Рембрандта продан за рекордные $18,7 млнВ Лондоне автопортрет Рембрандта продан за рекордные $18,7 млн

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru