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Трамп допустил перенос президентских выборов в США
17:30
Фото: livejournal.com
По мнению главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, стоит отложить президентские выборы, проведение которых запланировано на ноябрь 2020 года.
Американский лидер указал на угрозу распространения коронавируса, из-за которой результаты голосования по почте могут оказаться самыми неточными.
Стоит отложить голосование, чтобы не допустить самые неточные и "мошеннические выборы в истории" Соединенных Штатов, заявил Дональд Трамп. По его словам, "это будет большой конфуз" для страны. По мнению американского лидера, лучше дождаться момента, когда граждане "смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно". На эту тему глава США высказался в своем твиттере.
Прокомментировав обстановку с коронавирусом в мире, Трамп назвал ситуацию в некоторых государствах "бедствием". Политик также отметил, что во многих странах оглашают довольно неточные сведения о масштабах распространения заболевания.
Соединенные Штаты, согласно данным статистического сайта Worldometer, по-прежнему лидируют по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. На текущий момент в стране было зарегистрировано свыше 4,56 млн инфицированных. Скончались более 152,8 тыс. зараженных. Следом идет Бразилия, где за период с начала пандемии коронавирусом заразились уже более 2,5 миллиона человек, из них около 90 тыс. умерли.
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