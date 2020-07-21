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В Бразилии количество зараженных COVID-19 превысило 2,5 млн
10:38
Фото: vk.com
На сегодняшний день число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии составляет 2 552 265.
За последние 24 часа в стране было выявлено еще свыше 69 тыс. инфицированных, сообщает Минздрав этого латиноамериканского государства.
Согласно данным, которые сегодня приводит ведомство, за последний день на территории Бразилии зафиксировали еще 69 074 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период с начала пандемии количество инфицированных превысило 2,5 миллиона человек.
За истекшие сутки в стране было зарегистрировано около 1,6 тыс. летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего же в Бразилии от этого заболевания скончались уже 90 134 человека.
Днем раньше суточный прирост зараженных коронавирусом в Бразилии составил 40 813 человека, умерли более 900 пациентов.
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