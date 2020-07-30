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Кэмерон Диаз решила всерьез заняться виноделием


30.7.2020 14:34
Кэмерон Диаз решила всерьез заняться виноделиемФото: smi2.net

Известная американская актриса Кэмерон Диаз объявила, что всерьез занялась органическим виноделием. По словам звезды, теперь ей не нужно будет прикрываться материнством, чтобы оправдать свое домоседство.

Как рассказала Кэмерон Диаз, ее муж супруг Бенджи Мэдден также работает из дома. Пара души не чает в малютке, и дочка ранее была "предлогом, чтобы остаться дома". Теперь же актрисе не нужно будет оправдываться, и она все свое время сможет посвящать ребенку. На эту тему Диаз говорила с ведущим программы Late Night Сетом Мейерсом.

По словам звезды, в прошлом она и не знала, как сложно создать действительно хорошее вино.Теперь же она убеждена, что хочет пить и продавать напитки из органического винограда, в состав которых не входят никакие вредные добавки.

Кэмерон Диаз и ее бизнес-партнерша Кэтрин Пауэр ранее уже отыскали подходящих производителей вина на территории Европы. Хотя процесс органического виноделия гораздо более сложный, актриса уже представила свое вино Avaline, которым очень довольна.

В минувшем январе известная американская актриса и ее супруг, гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддэн впервые стали родителями. Новоиспеченные мать и отец назвали дочку Рэддикс. Как писала тогда в соцсети 47-летняя Кэмерон Диаз, она пока не готова публиковать фото ребенка, но ей не терпится поделиться радостной новостью о пополнении в семье.

Автор: Злата Богатова

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