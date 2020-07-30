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В Лондоне намерены первыми начать вывод на орбиту малых спутников с территории Европы


30.7.2020 14:02
В Лондоне намерены первыми начать вывод на орбиту малых спутников с территории ЕвропыФото: mail.kz

Первый запуск с территории Великобритании предполагается осуществить уже в начале 2020-х годов, заявил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс. Глава ведомства отметил, что Лондон собирается стать первым в Европе, кто будет совершать запуски на орбиту малых космических аппаратов.

По словам Гранта Шэппса, в Великобритании уже начались общественные консультации в целях создания правовой базы, которая необходима для осуществления космической программы. Нововведения будут приняты в дополнение к закону о космической отрасли, который вступил в силу в 2018 году.

Как пояснил министр, определение правил осуществления космических запусков с территории Соединенного Королевства откроет путь для масштабного прорыва в развитии британской космической отрасли.

Автор: Злата Богатова

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