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В Лондоне намерены первыми начать вывод на орбиту малых спутников с территории Европы
30.7.2020 14:02
Фото: mail.kz
Первый запуск с территории Великобритании предполагается осуществить уже в начале 2020-х годов, заявил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс. Глава ведомства отметил, что Лондон собирается стать первым в Европе, кто будет совершать запуски на орбиту малых космических аппаратов.
По словам Гранта Шэппса, в Великобритании уже начались общественные консультации в целях создания правовой базы, которая необходима для осуществления космической программы. Нововведения будут приняты в дополнение к закону о космической отрасли, который вступил в силу в 2018 году.
Как пояснил министр, определение правил осуществления космических запусков с территории Соединенного Королевства откроет путь для масштабного прорыва в развитии британской космической отрасли.
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