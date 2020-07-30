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Завершено расследование по делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря


30.7.2020 13:53
Завершено расследование по делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыряФото: vk.com

Преступление было совершено около четырех лет назад, в начале июле 2016 года.

По версии следствия, убивший священнослужителя Александр Авдеев похитил более миллиона рублей.

Следственный комитет России информирует об окончании работы по уголовному делу, которое возбудили после убийства настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Ярославской области. Преступление было совершено летом 2016 года.

Как рассказала журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в совершении убийства обвиняется Александр Авдеев. Кроме того, его обвиняют в разбое.

В ходе расследования было установлено, что Авдеев появился на территории монастыря утром 7 июля 2016 года. Зайдя в келью настоятеля монастыря игумена Даниила (в миру - Максима Соколова), он совершил убийство священнослужителя, после чего украл более миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов во время работы по этому делу проверили на возможную причастность к убийству свыше трех тысяч человек. Среди них были лица из окружения погибшего игумена, а также наркопотребители и в прошлом уже имевшие судимости, включая преступления, совершенные на религиозных объектах.

Отмечается, что Александр Авдеев уже частично признал свою вину. В процессе проверке его показаний на месте происшествия обвиняемый рассказал следователям об обстоятельствах преступления.

Автор: Злата Богатова

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