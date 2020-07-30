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В Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детей
30.7.2020 13:10
Фото: vk.com
Авария с участием автомобиля Ford Focus случилась в Орджоникидзевском районе Перми.
После ДТП всех малолетних детей доставили в медицинское учреждение с разнообразными травмами, сообщают российские СМИ со ссылкой на краевой главк МВД.
В ходе начатой проверки установлено, что многодетная мать пересекала проезжую часть в неустановленном месте. При этом младшего ребенка 43-летняя женщина везла в коляске. Все остальные дети в тот момент находились на велосипедах.
После того, как на них был совершен наезд, дети попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Один ребенок сейчас находится в реанимационном отделении, сообщили в Минздраве Пермского края.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшего.
Кроме того, многодетную мать привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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