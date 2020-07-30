ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Бразилии количество зараженных COVID-19 превысило 2,5 млн
В Бразилии количество зараженных COVID-19 превысило 2,5 млн
Ефремову продлили арест на полгода
Ефремову продлили арест на полгода
В Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детей
В Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Ефремову продлили арест на полгодаЕфремову продлили арест на полгода
Трамп допустил перенос президентских выборов в СШАТрамп допустил перенос президентских выборов в США
Задержанным в Белоруссии россиянам вменяют подготовку беспорядковЗадержанным в Белоруссии россиянам вменяют подготовку беспорядков
В Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детейВ Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детей
Экс-телохранитель Джоли рассказал, как ей удалось соблазнить ПиттаЭкс-телохранитель Джоли рассказал, как ей удалось соблазнить Питта

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детей


30.7.2020 13:10
В Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детейФото: vk.com

Авария с участием автомобиля Ford Focus случилась в Орджоникидзевском районе Перми.

После ДТП всех малолетних детей доставили в медицинское учреждение с разнообразными травмами, сообщают российские СМИ со ссылкой на краевой главк МВД.

В ходе начатой проверки установлено, что многодетная мать пересекала проезжую часть в неустановленном месте. При этом младшего ребенка 43-летняя женщина везла в коляске. Все остальные дети в тот момент находились на велосипедах.

После того, как на них был совершен наезд, дети попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Один ребенок сейчас находится в реанимационном отделении, сообщили в Минздраве Пермского края.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшего.

Кроме того, многодетную мать привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Игроки «Зенита» разбили трофей после победы в Кубке России по футболуИгроки «Зенита» разбили трофей после победы в Кубке России по футболу
В Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из ДагестанаВ Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из Дагестана
Триптих Бэнкси о миграционном кризисе в Европе продан за $2,9 млнТриптих Бэнкси о миграционном кризисе в Европе продан за $2,9 млн
В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о терактеВ Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о теракте
В Волгоградской области затонул автомобиль: погибли 8 человекВ Волгоградской области затонул автомобиль: погибли 8 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru