Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Перми автомобиль сбил женщину и четверых малолетних детей

30.7.2020 13:10

Фото: vk.com



Авария с участием автомобиля Ford Focus случилась в Орджоникидзевском районе Перми.



После ДТП всех малолетних детей доставили в медицинское учреждение с разнообразными травмами, сообщают российские СМИ со ссылкой на краевой главк МВД.



В ходе начатой проверки установлено, что многодетная мать пересекала проезжую часть в неустановленном месте. При этом младшего ребенка 43-летняя женщина везла в коляске. Все остальные дети в тот момент находились на велосипедах.



После того, как на них был совершен наезд, дети попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Один ребенок сейчас находится в реанимационном отделении, сообщили в Минздраве Пермского края.



По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшего.



Кроме того, многодетную мать привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.7.2020 12:04 В Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмой

В Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмой 30.7.2020 11:15 В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди Картрайта

В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди Картрайта 30.7.2020 11:00 В Минске задержан сотрудничавший с Обамой политтехнолог Шкляров

В Минске задержан сотрудничавший с Обамой политтехнолог Шкляров 30.7.2020 10:45 В Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу Украины

В Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу Украины 29.7.2020 23:30 Житель Урала расправился с супругой на глазах детей