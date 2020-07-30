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Ученые предсказывают в начале учебного года вторую волну COVID-19
30.7.2020 12:22
Фото: vk.com
Эксперты предполагают, что в сентябре, когда начнется учебный год, может произойти вторая волна заражений коронавирусом.
Со ссылкой на исследования, проводившиеся в СПбПУ, об этом пишут "Известия".
Специалисты, в частности, полагают, что в Москву и Санкт-Петербург могут ввезти коронавирус иногородние студенты. В результате в начале осени количество заражений в этих городах может увеличиться примерно на 15–20%.
Согласно прогнозу, который сделан в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), рост числа заболевших может быть зафиксирован в мегаполисах примерно к 10-14 сентября, как только истечет инкубационный период COVID-19.
По словам проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова, который также является соруководителем рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы, предположения ученых основаны на математическом моделировании.
В целях профилактики распространения коронавируса, отметил Боровков, прибывающих в Москву и Петербург студентов из других регионов стоит тестировать либо сразу помещать на двухнедельный карантин.
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