Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые предсказывают в начале учебного года вторую волну COVID-19

30.7.2020 12:22

Фото: vk.com



Эксперты предполагают, что в сентябре, когда начнется учебный год, может произойти вторая волна заражений коронавирусом.



Со ссылкой на исследования, проводившиеся в СПбПУ, об этом пишут "Известия".



Специалисты, в частности, полагают, что в Москву и Санкт-Петербург могут ввезти коронавирус иногородние студенты. В результате в начале осени количество заражений в этих городах может увеличиться примерно на 15–20%.



Согласно прогнозу, который сделан в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), рост числа заболевших может быть зафиксирован в мегаполисах примерно к 10-14 сентября, как только истечет инкубационный период COVID-19.



По словам проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова, который также является соруководителем рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы, предположения ученых основаны на математическом моделировании.



В целях профилактики распространения коронавируса, отметил Боровков, прибывающих в Москву и Петербург студентов из других регионов стоит тестировать либо сразу помещать на двухнедельный карантин.



Автор: Злата Богатова

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