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Ученые предсказывают в начале учебного года вторую волну COVID-19


30.7.2020 12:22
Ученые предсказывают в начале учебного года вторую волну COVID-19Фото: vk.com

Эксперты предполагают, что в сентябре, когда начнется учебный год, может произойти вторая волна заражений коронавирусом.

Со ссылкой на исследования, проводившиеся в СПбПУ, об этом пишут "Известия".

Специалисты, в частности, полагают, что в Москву и Санкт-Петербург могут ввезти коронавирус иногородние студенты. В результате в начале осени количество заражений в этих городах может увеличиться примерно на 15–20%.

Согласно прогнозу, который сделан в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), рост числа заболевших может быть зафиксирован в мегаполисах примерно к 10-14 сентября, как только истечет инкубационный период COVID-19.

По словам проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова, который также является соруководителем рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы, предположения ученых основаны на математическом моделировании.

В целях профилактики распространения коронавируса, отметил Боровков, прибывающих в Москву и Петербург студентов из других регионов стоит тестировать либо сразу помещать на двухнедельный карантин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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