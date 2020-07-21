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В Таиланде макаки без еды туристов вышли из-под контроля
11:16
Фото: vk.com
Жители таиландского города Лопбури испытывают все больше трудностей из-за макак.
В отсутствие еды туристов животные стали настолько агрессивными, что уже начали нападать на людей, передает New York Times.
Как стало известно, макак пока не могут усмирить даже сотрудники полиции. Распоясавшиеся животные терроризируют горожан, пытаются отнять сумки и громят витрины магазинов, а также атакуют грузовики с едой. Кроме того, макаки справляют нужду где попало, оставляяя после себя дурной запах.
По примерным подсчетам местных властей, на 70 тыс. жителей города сейчас приходится порядка 8,4 тыс. макак-крабоедов.
Ряд местных бизнесменов попытался исправить ситуацию и начал подкармливать животных, однако таких мер оказалось мало. В результате растет число заведения, не способных обеспечить безопасность и потому вынужденных закрыться.
В администрации Лопбури заявили, что уже задумываются о проведении массовой кастрации, чтобы остановить размножение животных.
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