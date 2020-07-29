Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции найдено место, запечатленное на последней картине Ван Гога

29.7.2020 23:38

Фото: weserv.nl



Французский искусствовед Вутер ван дер Веен смог установить, какое место было запечатлено на последней работе знаменитого постимпрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890). Как оказалось, речь идет о территории коммуны Овер-сюр-Уаз, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde.



По данным французской газеты, руководитель некоммерческой ассоциации "Институт Ван Гога" Вутер ван дер Веен сделал это открытие, когда разбирал архивные снимки с видами коммуны Овер-сюр-Уаз и ее окрестностей. Знаменитый художник провел там свои последние дни. Ранее было принято считать, что в день своей смерти Винсент Ван Гог находился в поле, расположенном за замком Овер-сюр-Уаз.



Внимание искусствоведа привлекло фото со стоящим спиной к камере мужчиной. На снимке также можно было увидеть холм, опутанный корнями деревьев. Он очень напоминал тот, который художник запечатлел незадолго до смерти на своей картине. Сопоставив узор корней деревья с незаконченным произведением "Корни", которое Ван Гог создавал в 1890 году, исследователи окончательно убедился в их схожести.



Ван дер Веен решил обратиться к экспертам Музея Ван Гога в Амстердаме, которые приступили к проверке его догадок. Через пять недель они заявили, что предположения искусствоведа считают верными.



Как только были отменены карантинные ограничения, исследователь отправился на это место. По его словам, оно находится в 150 метрах от гостиницы "Оберж Раву", где в прошлом жил художник. 104-летняя местная жительница, в молодые годы водившая по этой дороге стадо овец, помогла искусствоведу сориентироваться на местности.



Накануне, 28 июля, в гостинице "Оберж Раву" прошла торжественная церемония. Участниками ее стали представители Музея Ван Гога в Амстердаме и нидерландские дипломаты, а также Винсент-Виллем Ван Гог - правнук брата художника Тео. Во время мероприятия были оглашены выводы искусствоведа о последних днях выдающегося постимпрессиониста.



Ранее в Нидерландах была найдена неизвестная картина Ван Гога. 92-летняя местная жительница преподнесла ее в дар дому-музею художника в Дренте. На полотне изображены посетители кафе, а внизу можно увидеть подпись - Vincent. Процедура установления авторства займет около года, и если подтвердится, что это подлинник, стоимость произведения искусства может составлять десятки миллионов долларов.



Автор: Злата Богатова

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