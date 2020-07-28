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Под Минском задержаны более 30 сотрудников иностранной ЧВК
13:36
Фото: vk.com
Белорусские омоновцы (иллюстративное фото)
Минувшей ночью правоохранительные органы Белоруссии задержали более тридцати сотрудников иностранной частной военной компании, передает госагентство БелТА.
Силовики проводили операцию под Минском.
В общей сложности сотрудниками правоохранительных органов были задержаны тридцать два человека, указано в публикации.
Каких-либо других подробностей о случившемся пока не приводится.
Накануне белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о том, что перенес коронавирус. Глава государства сообщил об этом во время очередной поездки с официальным визитом в подразделение силовых структур в Уручье под Минском.
На 9 августа в Беларуси запланированы президентские выборы.
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