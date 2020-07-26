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Лукашенко рассказал, как перенес коронавирус


20:39
Лукашенко рассказал, как перенес коронавирусФото: vk.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что перенес коронавирус. Глава государства пояснил, что медики сделали такое заключение накануне, 27 июля. Политик отметил, что у него не было никаких клинических проявлений заболевания.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, он перенес коронавирус. Заболевание протекало без каких-либо клинических проявлений. Политик напомнил, что в прошлом уже говорил о том, что 97% белорусов "переносят эту заразу бессимптомно". Лукашенко добавил, что рад "попасть в эту когорту", - приводит слова президента агентство БелТА.

Лукашенко рассказал о перенесенном коронавирусе во время посещения войсковой части внутренних войск МВД в Минске. Глава белорусского государства во время общения с силовиками, вновь заговорил о том, что самой главной и важной задачей на сегодняшний день считает сохранение страны. Выборы же Лукашенко назвал второстепенным вопросом.

В ходе визита главы государства спецназовцы также провели показательную тренировку, продемонстрировав президенту разгон уличной акции с применением водометов. Люди, которые выступали в роли "демонстрантов", при этом выкрикивали неразборчивые лозунги, а также размахивали флагами. Помимо использования водометов, при разгоне "толпы" применялись такие средств как дымовые шашки и заградительные машины.

Автор: Злата Богатова

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