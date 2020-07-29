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В зоопарке Калининграда за ночь погибли 18 водоплавающих птицВ зоопарке Калининграда за ночь погибли 18 водоплавающих птиц

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В зоопарке Калининграда за ночь погибли 18 водоплавающих птиц


29.7.2020 09:20
В зоопарке Калининграда за ночь погибли 18 водоплавающих птицФото: livejournal.com

Специалисты приступили к выяснению причин гибели животных, передает ТАСС.

Представители зверинца пояснили, что ЧП случилось на малых прудах, где обитают утиные и гусеобразные.

О произошедшем рассказала пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова. По ее словам, по не установленным пока причинам у них в течение ночи пала часть птиц. Восемнадцать погибших водоплавающих птиц были найдены утром. Специалисты приступили к работе по выяснению обстоятельств ЧП.

Воду из прудов было решено на всякий случай спустить, а оставшихся птиц "перевели на другие водоемы", пояснила Екатерина Михайлова. Уточняется, что половина погибших птиц - домашние, остальные - дикие.

Несколько дней назад стало известно о гибели трех балтийских тюленей и пожилого медведя-барибала. Как предполагают в администрации учреждения, животные могли умереть из-за реакции на препарат, который применялся в целях дегельминтизации. ЧП было зафиксировано в ночь на 22 июля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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