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В зоопарке Калининграда за ночь погибли 18 водоплавающих птиц
29.7.2020 09:20
Фото: livejournal.com
Специалисты приступили к выяснению причин гибели животных, передает ТАСС.
Представители зверинца пояснили, что ЧП случилось на малых прудах, где обитают утиные и гусеобразные.
О произошедшем рассказала пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова. По ее словам, по не установленным пока причинам у них в течение ночи пала часть птиц. Восемнадцать погибших водоплавающих птиц были найдены утром. Специалисты приступили к работе по выяснению обстоятельств ЧП.
Воду из прудов было решено на всякий случай спустить, а оставшихся птиц "перевели на другие водоемы", пояснила Екатерина Михайлова. Уточняется, что половина погибших птиц - домашние, остальные - дикие.
Несколько дней назад стало известно о гибели трех балтийских тюленей и пожилого медведя-барибала. Как предполагают в администрации учреждения, животные могли умереть из-за реакции на препарат, который применялся в целях дегельминтизации. ЧП было зафиксировано в ночь на 22 июля.
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