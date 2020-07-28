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Сафронов отказался от сделки со следствием


28.7.2020 22:06
Сафронов отказался от сделки со следствиемФото: dnr-hotline.ru

В рамках сделки со следствием Иван Сафронов должен был бы признать свою вину, тогда он мог бы получить не более двух третей от максимального наказания - десять лет, передает ТАСС.

О процессе расследования сообщил агентству адвокат Иван Павлов, представляющий интересы задержанного.

Как пояснил юрист, следователь предложил обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову признаться в содеянном. Пойдя на такую сделку, его клиент мог бы рассчитывать на то, что получит лишь десять лет, т.е. не больше двух третей от максимального срока.

Предложение озвучили еще 13 июля, пояснил Иван Павлов. По словам адвоката, Иван Сафронов отказался. Юрист уточнил, что от его подзащитного требовалось раскрыть его источники.

Адвокат также отметил, что следственные органы категорически отрицают какие-либо связи обвинения с журналистской деятельностью Ивана Сафронова. Однако наибольший интерес, как оказалось, представляют именно источники, из которых он в прошлом мог получать информацию.

Напомним, советника главы государственной корпорации "Роскосмос" взяли под стражу по подозрению в госизмене в начале июля. Ивана Сафронова обвиняют в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. В Праге от каких-либо комментариев по этому поводу пока предпочитают воздерживаться.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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