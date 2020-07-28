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На Камчатке продолжаются поиски людей, пропавших 19 июля
28.7.2020 12:32
Фото: vk.com
Спасатели и водолазы вылетели на поиски жителей населенного пункта Апука в Олюторском районе Камчатки, передает пресс-служба краевого главка МЧС.
Сотрудники ведомства направились в район ЧП на борту вертолета Ми-8.
Вертолет МЧС направился на север Камчатки сегодня утром, пояснили в ведомстве.
Вечером 19 июля женщина и двое мужчин, проживающих в селе Апука, на автомобиле Toyota Hilux выехали в неизвестном направлении. После того, как они в условленное место не возвратились домой, были начаты их поиски.
Сначала пропавших пытались найти своими силами местные жители и представители администрации. Результатов поиски не принесли, поэтому уже на следующий день полицейские обратились за помощью к спасателям. Кроме того, администрация Олюторского района попросила привлечь к поисковой операции водолазов.
Отмечается, что пилоты, которые осуществляют пассажирские рейсы из населенного пункта Тиличики на север Олюторского района, сейчас также попутно вели осмотр территории, куда, предположительно, могли направиться трое жителей Апуки. В результате они заметили следы, которые могли принадлежать их автомобилю.
Учитывая, что следы колес уходили в реку, сейчас прорабатывается версия о том, что машину унесло в воду.
К месту поисков, помимо водолазы специализированной пожарно-спасательной части и оператора беспилотников, доставят двух сотрудников местного поисково-спасательного отряда, указано в сообщении регионального МЧС.
Ранее следственные органы Волгорадской области возбудили уголовное дело после обнаружения машины с восемью телами погибших. Предположительно, водитель потерял управление и допустил съезд в искусственный водоем, когда вел машину с семью пассажирами, в том числе, тремя несовершеннолетними.
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