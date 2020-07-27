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Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2
10:15
Фото: tolknews.ru
Место крушения было установлено в ходе поисков другого воздушного судна, которое пропало более недели назад в Бурятии.
Как оказалось, обломки, обнаруженные на территории Иркутской области, принадлежат другому самолету, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Ранее перестал выходить на связь самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший на химобработку полей из бурятского поселка Кырен. Предполагалось, что он полетит в Иркутскую область. На борту воздушного судна находилось шесть человек - двое пилотов и четверо пассажиров.
После того, как воздушное судно пропало, появились предположения о жесткой посадке либо аварии. До сих пор никаких сведений о судьбе шести человек нет.
В ходе поисковой операции, которая продолжается уже более недели, удалось найти пропавший самолет Ан-2. Однако это воздушное судно пропало еще год назад. Информацию подтвердили в авиакомпании "Феникс".
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