ИнтерНовости - новости в стране и мире
Юлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочери
Юлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочери
Путин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине
Путин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине
Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма
Ураган «Ханна» ослаб до тропического шторма
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2
Дегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в ХабаровскеДегтярев рассказал о топоре и ножах, изъятых на митинге в Хабаровске
Юлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочериЮлия Липницкая опубликовала фото новорожденной дочери
Судно с беженцами-рохинджа затонуло у берегов МалайзииСудно с беженцами-рохинджа затонуло у берегов Малайзии
В останках викингов возрастом 1400 лет нашли штаммы натуральной оспыВ останках викингов возрастом 1400 лет нашли штаммы натуральной оспы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2


10:15
Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2Фото: tolknews.ru

Место крушения было установлено в ходе поисков другого воздушного судна, которое пропало более недели назад в Бурятии.

Как оказалось, обломки, обнаруженные на территории Иркутской области, принадлежат другому самолету, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Ранее перестал выходить на связь самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший на химобработку полей из бурятского поселка Кырен. Предполагалось, что он полетит в Иркутскую область. На борту воздушного судна находилось шесть человек - двое пилотов и четверо пассажиров.

После того, как воздушное судно пропало, появились предположения о жесткой посадке либо аварии. До сих пор никаких сведений о судьбе шести человек нет.

В ходе поисковой операции, которая продолжается уже более недели, удалось найти пропавший самолет Ан-2. Однако это воздушное судно пропало еще год назад. Информацию подтвердили в авиакомпании "Феникс".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В США число зараженных COVID-19 превысило 4 млнВ США число зараженных COVID-19 превысило 4 млн
Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2Под Иркутском найден разбившийся год назад самолет Ан-2
Назван формат школьного обучения с 1 сентября в РоссииНазван формат школьного обучения с 1 сентября в России
Путин обсудил с Зеленским урегулирование на УкраинеПутин обсудил с Зеленским урегулирование на Украине
Во Флориде один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС СШАВо Флориде один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru