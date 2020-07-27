Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Химках ликвидирован планировавший теракт в Москве преступник

27.7.2020 20:22

Фото: tvzvezda.ru



По данным ФСБ, уроженец Центральной Азии планировал осуществить террористический акт в месте массового пребывания людей в Москве.



Злоумышленника ликвидировали во время перестрелки, передает сегодня агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщается, что готовящийся теракт удалось предотвратить благодаря совместным действиям сотрудников спецслужбы и представителей МВД и СКР.



Как стало известно, силовики обнаружили подозрительного молодого человека в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время попытки проверки он начал стрелять по правоохранителям и был нейтрализован ответным огнем. Представители спецслужбы рассказали, что при осмотре места происшествия были найдены автомат АК-74у и три магазина, а также несколько гранат.



В квартире, которую арендовал злоумышленник, позже были найдены различные вещественные доказательства связей подозреваемого с эмиссарами международных террористов в Сирии. По данным силовиков, ликвидированный преступник, являвшийся уроженцем одного из государств Центральной Азии, намеревался совершить массовое убийство.



Как передает агентство со ссылкой на информированный источник, при ликвидированном злоумышленнике были найдены документы на имя 19-летнего выходца из Таджикистана Одила Каюмова.



Отмечается, что сигнал в правоохранительные органы поступил от брата злоумышленника, который через своих знакомых в течение нескольких суток разыскивал родственника. Мужчина хотел отговорить его от поездки в Сирию. По словам брата, его родственник намеревался вступить в ряды международной террористической организации, деятельность которой в РФ официально запрещена.



Автор: Злата Богатова

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