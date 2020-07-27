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Назван формат школьного обучения с 1 сентября в России


27.7.2020 19:47
Назван формат школьного обучения с 1 сентября в РоссииФото: livejournal.com

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о том, в каком формате начнется в России новый учебный год в школах.

По словам министра, образовательный процесс с 1 сентября будет традиционно проводиться в очном формате.

Российский министр просвещения Сергей Кравцов говорил на эту тему во время брифинга. Трансляция велась телевизионным каналом "Россия 24". Как заявил глава образовательного ведомства, сейчас уже начата подготовка к новому учебному году. Предполагается, что в России "все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки".

Сергей Кравцов при этом подчеркнул, что в организации учебного процесса будет учитываться весь опыт, который ранее был наработан в рамках проведения ЕГЭ. Кроме того, подготовка ведется в соответствиями с требованиями Роспотребнадзора.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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