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Назван формат школьного обучения с 1 сентября в России
27.7.2020 19:47
Фото: livejournal.com
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о том, в каком формате начнется в России новый учебный год в школах.
По словам министра, образовательный процесс с 1 сентября будет традиционно проводиться в очном формате.
Российский министр просвещения Сергей Кравцов говорил на эту тему во время брифинга. Трансляция велась телевизионным каналом "Россия 24". Как заявил глава образовательного ведомства, сейчас уже начата подготовка к новому учебному году. Предполагается, что в России "все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки".
Сергей Кравцов при этом подчеркнул, что в организации учебного процесса будет учитываться весь опыт, который ранее был наработан в рамках проведения ЕГЭ. Кроме того, подготовка ведется в соответствиями с требованиями Роспотребнадзора.
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