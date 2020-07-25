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Китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне


25.7.2020 11:16
Китайские дипломаты покинули консульство в ХьюстонеФото: baltasi.ru

В пятницу, 24 июля, здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) покинули все китайские дипломаты.

Иностранные представители освободили помещение после того, как власти Соединенных Штатов дали им 72 часа на закрытие дипмиссии.

Фургоны с дипломатическими номерами в 16 часов отъехали от здания китайского консульства, сообщает Associated Press. Пятница являлась последним днем для прекращения деятельности диппредставительства. После того, как китайские дипломаты покинули консульство, запертые двери здания проверили федеральные агенты. Агентство также информирует о слесаре, попытавшемся взломать замок на одной из дверей дипмиссии.

Ранее в США на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Пекином задержали исследовательницу из КНР, которая укрывалась в китайской дипмиссии в Сан-Франциско. Министерство юстиции Соединенных Штатов обвиняет 37-летнюю китаянку Тан Цзюань и еще троих ее соотечественниках в мошеннических действиях, связанных с получением американской визы осенью прошлого года, а также связях с военными.

Кроме того, несколько дней назад двум китайским гражданам было предъявлено обвинение в краже коммерческих секретов и мошеннических действиях. По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, представители КНР пытались незаконно получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, которые работают над созданием вакцины от нового коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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