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На аукционе продадут записку принцессы Дианы


24.7.2020 22:18
На аукционе продадут записку принцессы ДианыФото: clutch.ua

Послание, адресованное ее другу, британская принцесса Диана писала летом 1991 года, незадолго до своего тридцатилетия.

Записка уйдет с молотка, который состоится 30 июля, передает таблоид The Daily Mail.

В этом послании принцесса Диана выражает благодарность своему другу Дадли Поплаку за его подарок. Записка датирована 27 июня 1991 года. Принцесса также пишет о том, что с любопытством ожидает, что же принесет ей следующее десятилетие, ведь за последнее время она успела многому научиться..

Послание было написано на листе с печатью логотипа Кенсингтонского дворца. На торги его выставляет коллекционер автографов и рукописей. Отмечается, что в его собрание также входит записка, которую оставила мать Дианы Фрэнсис Шанд Кайдд. Послания предварительно оцениваются в 600 фунтов стерлингов.

1 июля 1991 года принцесса Диана отмечала тридцатилетие, а в следующем году стало известно об ее расставании с принцем Чарльзом. Спустя еще пять лет, осенью 1997 года Диана трагически погибла, попав в автокатастрофу, ей было лишь тридцать шесть лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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