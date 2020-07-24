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На аукционе продадут записку принцессы Дианы
24.7.2020 22:18
Фото: clutch.ua
Послание, адресованное ее другу, британская принцесса Диана писала летом 1991 года, незадолго до своего тридцатилетия.
Записка уйдет с молотка, который состоится 30 июля, передает таблоид The Daily Mail.
В этом послании принцесса Диана выражает благодарность своему другу Дадли Поплаку за его подарок. Записка датирована 27 июня 1991 года. Принцесса также пишет о том, что с любопытством ожидает, что же принесет ей следующее десятилетие, ведь за последнее время она успела многому научиться..
Послание было написано на листе с печатью логотипа Кенсингтонского дворца. На торги его выставляет коллекционер автографов и рукописей. Отмечается, что в его собрание также входит записка, которую оставила мать Дианы Фрэнсис Шанд Кайдд. Послания предварительно оцениваются в 600 фунтов стерлингов.
1 июля 1991 года принцесса Диана отмечала тридцатилетие, а в следующем году стало известно об ее расставании с принцем Чарльзом. Спустя еще пять лет, осенью 1997 года Диана трагически погибла, попав в автокатастрофу, ей было лишь тридцать шесть лет.
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