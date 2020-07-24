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В США число зараженных COVID-19 превысило 4 млн
24.7.2020 10:19
Фото: livejournal.com
За период с начала пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Соединенных Штатов было выявлено более 4,03 миллиона случаев заражения.
Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Как стало известно, на сегодняшний в стране в общей сложности был зарегистрирован 4 034 831 случай заражения коронавирусом. Скончались 144 242 пациента с подтвержденным диагнозом.
Вечером минувшего четверга, 23 июля, количество смертей, обусловленных коронавирусом, уже третий день подряд превысило отметку в 1,1 тыс.: скончались 1 118 зараженных. Днем раньше сообщалось о 1 135 летальных исходах, во вторник – об 1 141.
По данным американского университета, продолжающего отслеживать статистику из разных стран, в общей сложности за период с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 15 446 043 человек, из них 632 173 стали жертвами заболевания.
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