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В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабстве


22.7.2020 22:30
В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабствеФото: vk.com

Правоохранительные органы Мексики смогли пресечь деятельность сети работорговцев в штате Чиапас в южной части страны.

Злоумышленники удерживали в плену более двадцати несовершеннолетних, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Двадцать три ребенка в возрасте от трех месяцев до пятнадцати лет были освобождены в результате спецоперации, которая проводилась в одном из домов мексиканского города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. В числе маленьких пленников были трое младенцев - трехмесячный, годовалый и почти двухлетний дети.

В рамках начатого расследования полиция задержала трех женщин, которым уже были предъявлены обвинения в торговле людьми и принуждении к труду.

Установлено, что дети были вынуждены торговать изделиями домашнего производства. Малолетние пленники страдали от физического и психологического насилия. Медики, осмотрев детей, пришли к выводу, они они недоедали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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