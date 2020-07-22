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В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабстве
22.7.2020 22:30
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Мексики смогли пресечь деятельность сети работорговцев в штате Чиапас в южной части страны.
Злоумышленники удерживали в плену более двадцати несовершеннолетних, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Двадцать три ребенка в возрасте от трех месяцев до пятнадцати лет были освобождены в результате спецоперации, которая проводилась в одном из домов мексиканского города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. В числе маленьких пленников были трое младенцев - трехмесячный, годовалый и почти двухлетний дети.
В рамках начатого расследования полиция задержала трех женщин, которым уже были предъявлены обвинения в торговле людьми и принуждении к труду.
Установлено, что дети были вынуждены торговать изделиями домашнего производства. Малолетние пленники страдали от физического и психологического насилия. Медики, осмотрев детей, пришли к выводу, они они недоедали.
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