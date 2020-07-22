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Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии
22.7.2020 22:08
Фото: sm-news.ru
Сегодня в Петрозаводском городском суде огласили приговор по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.
Историка приговорили к наказанию в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии.
Судебное заседание состоялось в режиме, закрытом для прессы. Ранее государственный обвинитель просил приговорить Дмитриева к пятнадцати годам с отбыванием в колонии строгого режима.
Руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева оправдали по трем статьям: развратных действиях, изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними и незаконном хранении частей оружия.
При этом правозащитник был признан виновным по статье о сексуальном насилии. Вынесенное ему наказание значительно ниже минимального срока наказания для подобных преступлений.
Бывшую приемную дочь Дмитриева было решено передать родной бабушке. Суд признал главу карельского "Мемориала" виновным по статье о сексуальном насилии над ребенком, передает ТАСС. В результате он потерял право быть когда-либо опекуном для несовершеннолетних, заявил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.
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