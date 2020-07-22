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Грете Тунберг присудили премию в миллион евро
22.7.2020 12:51
Фото: france24.com
17-летнюю экоактивистку Грету Тунберг из Швеции наградили за упорство в борьбе за сохранение окружающей среды, а также способность привлекать к своей деятельности широкую общественность, в том числе, представителей молодого поколения. Премию "За гуманизм", размер которой составляет около миллиона евро, присудил девушке португальский Фонд Галуста Гюльбенкяна.
По словам Греты Тунберг, все средства она передаст организациям, которые занимаются проблемами, связанными с защитой окружающей среды. Активистка пояснила, что призовые деньги будут перечислены им через ее фонд, передает Reuters.
Известно, что первые 100 тысяч евро будут выделены на развитие проекта SOS Amazonia. Он специализируется на проблемах сохранения лесов Амазонии, а в условиях пандемии также помогает коренным жителям бороться с распространением коронавируса.
Кроме того, Тунберг собирается оказать финансовую поддержку проектам, в рамах которых помогают пострадавшим от климатического кризиса людям.
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