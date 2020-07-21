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В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли пять человек
21.7.2020 23:45
Фото: kapital.kz
ЧП случилось в южно-корейском городе Йонгин, который расположен в нескольких километрах к югу от столицы страны - Сеула.
Жертвами пожара стали пять человек, еще восемь пострадали, сообщает информационное агентство Yonhap.
Со ссылкой на Национальное агентство пожарной охраны отмечается, что возгорание в распределительном центре SLC началось ранним утром. Сигнал в экстренные службы поступил около 8:29 по местному времени. Спасатели были на месте происшествия уже через десять минут.
Внутри здания в момент ЧП находилось около семидесяти человек. Более шестидесяти из них удалось оперативно вывести из помещения. Однако восемь человек пострадали и были доставлены в больницы. Состояние одного пациента врачи оценивают как критическое.
В ходе разбора завалов после ликвидации пожара в подвальном помещении нашли останки пяти погибших.
Сведений о причинах пожара пока нет. Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту случившегося, передает агентство.
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