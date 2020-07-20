Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США будут добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой

21:29

Фото: smi2.net



Как заявил спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, подобное вооружение сейчас не должно производиться. Вопрос обсуждался на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.



По словам Маршалла Биллингсли, "нет никаких веских доводов, никакой нормальной логики" для создания подобного рода "апокалиптического вооружения". Власти США намерены добиваться отказа от такого оружия в ходе переговоров с российской стороной, подчеркнул представитель официального Вашингтона.



Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал крылатые ракеты с ядерной силовой установкой "летающим Чернобылем" , которые будут оставлять за собой радиоактивный шлейф.



Иностранный дипломат также назвал производство ракет такого вида "неимоверной тратой средств". Биллингсли напомнил, что в прошлом уже говорил российским коллегам, что необходимо "прекратить это и отложить в сторону подобные дестабилизирующие идеи", - добавил представитель главы Соединенных Штатов.



Ранее в Москве отреагировали на планы властей США перебросить войска на территорию Польши. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, российские власти допускают нарушение американским руководством основополагающего акта Россия–НАТО, учитывая, что ранее Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и уведомил страны-участницы о выходе из Договора по открытому небу. Кроме того, Соединенными Штатами была сорвана ратификация соглашения об адаптации ДОВСЕ, указал российский дипломат.



Автор: Злата Богатова

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