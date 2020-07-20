|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
США будут добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой
21:29
Фото: smi2.net
Как заявил спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, подобное вооружение сейчас не должно производиться. Вопрос обсуждался на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По словам Маршалла Биллингсли, "нет никаких веских доводов, никакой нормальной логики" для создания подобного рода "апокалиптического вооружения". Власти США намерены добиваться отказа от такого оружия в ходе переговоров с российской стороной, подчеркнул представитель официального Вашингтона.
Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал крылатые ракеты с ядерной силовой установкой "летающим Чернобылем" , которые будут оставлять за собой радиоактивный шлейф.
Иностранный дипломат также назвал производство ракет такого вида "неимоверной тратой средств". Биллингсли напомнил, что в прошлом уже говорил российским коллегам, что необходимо "прекратить это и отложить в сторону подобные дестабилизирующие идеи", - добавил представитель главы Соединенных Штатов.
Ранее в Москве отреагировали на планы властей США перебросить войска на территорию Польши. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, российские власти допускают нарушение американским руководством основополагающего акта Россия–НАТО, учитывая, что ранее Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и уведомил страны-участницы о выходе из Договора по открытому небу. Кроме того, Соединенными Штатами была сорвана ратификация соглашения об адаптации ДОВСЕ, указал российский дипломат.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|