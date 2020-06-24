ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названа причина провокации солдата на параде Победы
Названа причина провокации солдата на параде Победы
В Telegram признали утечку данных
В Telegram признали утечку данных
В Латвии во время праздника Līgo утонули четыре человека
В Латвии во время праздника Līgo утонули четыре человека
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу
Названа причина провокации солдата на параде ПобедыНазвана причина провокации солдата на параде Победы
Алтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудниковАлтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудников
В Гидрометцентре предсказали температурные аномалии в ряде регионов РоссииВ Гидрометцентре предсказали температурные аномалии в ряде регионов России
Крушение пассажирского лайнера в Пакистане объяснили человеческим факторомКрушение пассажирского лайнера в Пакистане объяснили человеческим фактором

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу


12:44
В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу Фото: deon.pl

Российские власти продолжают внимательно следить за анонсами руководства Соединенных Штатов о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.

Планы Вашингтона прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

По словам российского дипломата, в Москве допускают нарушение американским руководством основополагающего акта Россия–НАТО. Как отметил Александр Грушко, это очевидно, учитывая, что ранее Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и уведомил государства-участники о выходе из Договора по открытому небу. Кроме того, США сорвали ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ.

В случае необходимости Москва готова предпринять все меры, необходимые для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности, отметил замглавы российского дипломатического ведомства.

В первых числах июня американский президент Дональд Трамп выразил намерение существенно сократить численность войск США на территории Германии. Политик указывал на то, что Берлин, по его мнению, слишком мало платит за размещение американских военнослужащих. Предполагалось, что контингент будет сокращен с 35 тыс. до 25 тыс. человек.

Накануне, 24 июня, глава Соединенных Штатов заявил, что польские власти готовы оплачивать дополнительный американский военный контингент. По словам Трампа, передислокация части войск из ФРГ в Польшу может стать довольно "сильным сигналом" для Москвы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят по 10 тыс. рублейСемьям с детьми до 16 лет в июле выплатят по 10 тыс. рублей
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19
Названа дата премьеры расширенной версии фильма «Текст»Названа дата премьеры расширенной версии фильма «Текст»
Военный суд вынес приговор троим участникам «Артподготовки»Военный суд вынес приговор троим участникам «Артподготовки»
В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru