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В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу
12:44
Фото: deon.pl
Российские власти продолжают внимательно следить за анонсами руководства Соединенных Штатов о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.
Планы Вашингтона прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.
По словам российского дипломата, в Москве допускают нарушение американским руководством основополагающего акта Россия–НАТО. Как отметил Александр Грушко, это очевидно, учитывая, что ранее Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и уведомил государства-участники о выходе из Договора по открытому небу. Кроме того, США сорвали ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ.
В случае необходимости Москва готова предпринять все меры, необходимые для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности, отметил замглавы российского дипломатического ведомства.
В первых числах июня американский президент Дональд Трамп выразил намерение существенно сократить численность войск США на территории Германии. Политик указывал на то, что Берлин, по его мнению, слишком мало платит за размещение американских военнослужащих. Предполагалось, что контингент будет сокращен с 35 тыс. до 25 тыс. человек.
Накануне, 24 июня, глава Соединенных Штатов заявил, что польские власти готовы оплачивать дополнительный американский военный контингент. По словам Трампа, передислокация части войск из ФРГ в Польшу может стать довольно "сильным сигналом" для Москвы.
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