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Петербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизни
13:01
Фото: demohoster.com
Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге российских регионов, составленный по уровню качества жизни.
Список был составлен агентством "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), передает РБК.
Как стало известно, первое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения смог занять Санкт-Петербург. Затем идут Москва и Белгородская область. Кроме Подмосковья в число лучших регионов попали Воронежская и Тюменская области, Югра и Краснодарский край.
При составлении списка регионов с наилучшими условиями жизни населения учитывались не традиционные экономические показатели, а целый ряд других факторов. Среди индикаторов, свидетельствующих о качестве жизни людей, рассматривались обеспеченность населения жильем и педагогами - именно это и позволило Петербургу опередить столицу.
Кроме того, Югра и Тюмень не смогли разместиться соответственно на второй и третьей строчках рейтинга из-за достаточно сурового климата.
В самом конце списка оказались такие регионы нашей страны, как Алтай, Бурятия, Еврейская АО, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Хакасия и ряд других.
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