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Петербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизни


13:01
Петербург возглавил рейтинг регионов РФ по качеству жизниФото: demohoster.com

Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге российских регионов, составленный по уровню качества жизни.

Список был составлен агентством "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), передает РБК.

Как стало известно, первое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения смог занять Санкт-Петербург. Затем идут Москва и Белгородская область. Кроме Подмосковья в число лучших регионов попали Воронежская и Тюменская области, Югра и Краснодарский край.

При составлении списка регионов с наилучшими условиями жизни населения учитывались не традиционные экономические показатели, а целый ряд других факторов. Среди индикаторов, свидетельствующих о качестве жизни людей, рассматривались обеспеченность населения жильем и педагогами - именно это и позволило Петербургу опередить столицу.

Кроме того, Югра и Тюмень не смогли разместиться соответственно на второй и третьей строчках рейтинга из-за достаточно сурового климата.

В самом конце списка оказались такие регионы нашей страны, как Алтай, Бурятия, Еврейская АО, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Хакасия и ряд других.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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