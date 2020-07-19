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Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой»


18:49
Профессор ВШЭ назвал теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой»Фото: hotgeo.ru

Российский профессор НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Гасан Гусейнов, комментируя пост в соцсети, назвал теракт на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа".

Случившееся вызвало большой резонанс.

Как заявили в администрации одного из лучших учебных заведений РФ, руководство намерено дать правовую оценку словам их сотрудника. Представители НИУ ВШЭ при этом подчеркнули, что считают неприемлемым использование исторических событий в качестве оправдания причин экстремистских действий, передает ТАСС.

Трагедия случилась 23 октября 2002 года, когда сорок вооруженных до зубов террористов ворвались в здание театрального центра в Москве. Они удерживали в заложниках артистов и зрителей мюзикла "Норд-Ост" - в общей сложности более 900 человек. Утром 26 октября российские силовики провели спецоперацию по освобождению пленников, но жертвами теракта тогда стали более ста человек. Среди погибших было десять детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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