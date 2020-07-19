|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Медики опровергли сведения о тайной вакцинации элиты от коронавируса
13:18
Фото: vk.com
Как заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, он не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к отечественному препарату.
Ранее Bloomberg сообщил о том, что несколько сотен человек в России уже могли получить вакцину от коронавируса от COVID-19.
По данным Bloomberg, новейший препарат от опасного заболевания смогли получить, в частности, топ-менеджеры UC Rusal и представители "Фосагро". Отмечалось, что российская элита уже с апреля имела возможность опробовать экспериментальную вакцину.
Со ссылкой на источники Bloomberg сообщил, что уже имеются свидетельства десятков привившихся. Некоторые из них описывали побочные эффекты. Нашлись и те, кто предпочел отказаться от экспериментального средства. В общей сложности вакцину могли испытать на себе несколько сотен политических деятелей и бизнесменов.
В комментарии "Интерфаксу" Гинцбург заявил, что ничего не знает ни "про крупных" бизнесменов, ни про мелких. Глава центра предложил обратиться за разъяснениями в Минздрав России.
Как пояснил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, сейчас продолжаются клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи. Препарат получали лишь добровольцы, которые были официально включены в списки участников исследования. Пока же вакцину еще не выпустили в гражданский оборот, заявил представитель Минздрава.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|