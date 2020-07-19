Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медики опровергли сведения о тайной вакцинации элиты от коронавируса

13:18

Фото: vk.com



Как заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, он не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к отечественному препарату.



Ранее Bloomberg сообщил о том, что несколько сотен человек в России уже могли получить вакцину от коронавируса от COVID-19.



По данным Bloomberg, новейший препарат от опасного заболевания смогли получить, в частности, топ-менеджеры UC Rusal и представители "Фосагро". Отмечалось, что российская элита уже с апреля имела возможность опробовать экспериментальную вакцину.



Со ссылкой на источники Bloomberg сообщил, что уже имеются свидетельства десятков привившихся. Некоторые из них описывали побочные эффекты. Нашлись и те, кто предпочел отказаться от экспериментального средства. В общей сложности вакцину могли испытать на себе несколько сотен политических деятелей и бизнесменов.



В комментарии "Интерфаксу" Гинцбург заявил, что ничего не знает ни "про крупных" бизнесменов, ни про мелких. Глава центра предложил обратиться за разъяснениями в Минздрав России.



Как пояснил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, сейчас продолжаются клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи. Препарат получали лишь добровольцы, которые были официально включены в списки участников исследования. Пока же вакцину еще не выпустили в гражданский оборот, заявил представитель Минздрава.



Автор: Злата Богатова

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