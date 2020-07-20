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Российского бойца Петра Яна на время отстранили от боев


20.7.2020 00:55
Российского бойца Петра Яна на время отстранили от боевФото: vk.com

Россиянина Петра Яна, который является действующим чемпионом UFC, временно отстранили от участия в боях.

Соответствующее решение было принято по медицинским показаниям.

В течение ближайшего месяца не будет участвовать в турнирах боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян, передает mmafighting.com. 27-летний россиянин, который является действующим чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), был официально отстранен от боев.

Причиной этого стали медицинские показания. Более подробной информации пока не поступало. Известно лишь, что на три недели Петру Яну также запретили проводить контактные тренировки.

Несколько дней назад Петр Ян выиграл поединок с бразильцем Жозе Алдо. В результате россиянин получил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Автор: Злата Богатова

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