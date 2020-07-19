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В Великобритании пока не будут ежедневно публиковать данные о смертности от COVID-19
19.7.2020 12:57
Фото: deon.pl
Правительство Великобритании приняло решение на время приостановить ежедневную публикацию данных статистики о количестве летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.
По мнению властей, картина по смертям от COVID-19 может иметь искаженный вид.
Как указано в заявлении на сайте правительства Великобритании, ранее в статистике отображались все случаи гибели зараженных коронавирусом. При этом не учитывался временной промежуток между подтверждением положительного анализа и летальным исходом. Учитывая, что в результате картина могла оказаться искаженной, правительство решило временно перестать озвучивать данные.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день Великобритания занимает девятое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом - в стране COVID-19 был подтвержден у более чем 295,6 тыс. человек, 45 358 пациентов скончались.
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