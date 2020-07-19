|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нигерии семь детей погибли при взрыве бомбы
19.7.2020 00:52
Фото: allafrica.com
Как стало известно, все погибшие в результате подрыва самодельной бомбы в Нигерии - дети, передает ТАСС со ссылкой на местное издание This day.
Четыре ребенка с тяжелыми ранениями после инцидента были доставлены в больницу.
Семь детей погибли в деревне Ямама, расположенной на территории граничащего с Нигером штата Кацина. Несовершеннолетние собирали траву для домашних животных и подорвались на кустарно изготовленном взрывном устройстве. ЧП случилось неподалеку от птицефермы, сообщается со ссылкой на представителей местных властей.
Семь детей от полученных ранений скончались на месте, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы, рассказали в администрации штата.
В регионе в последнее время стали все более активными различные преступные группировки. Бандиты совершают вооруженные нападения на населенные пункты, запугивая и грабя жителей, угоняя домашний скот.
Кроме того, злоумышленники нередко берут людей в заложники, чтобы позже потребовать выкуп. Если семья пленника не может собрать требуемую сумму, захватчики могут убить похищенного.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|