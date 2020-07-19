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В Нигерии семь детей погибли при взрыве бомбы


19.7.2020 00:52
В Нигерии семь детей погибли при взрыве бомбыФото: allafrica.com

Как стало известно, все погибшие в результате подрыва самодельной бомбы в Нигерии - дети, передает ТАСС со ссылкой на местное издание This day.

Четыре ребенка с тяжелыми ранениями после инцидента были доставлены в больницу.

Семь детей погибли в деревне Ямама, расположенной на территории граничащего с Нигером штата Кацина. Несовершеннолетние собирали траву для домашних животных и подорвались на кустарно изготовленном взрывном устройстве. ЧП случилось неподалеку от птицефермы, сообщается со ссылкой на представителей местных властей.

Семь детей от полученных ранений скончались на месте, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы, рассказали в администрации штата.

В регионе в последнее время стали все более активными различные преступные группировки. Бандиты совершают вооруженные нападения на населенные пункты, запугивая и грабя жителей, угоняя домашний скот.

Кроме того, злоумышленники нередко берут людей в заложники, чтобы позже потребовать выкуп. Если семья пленника не может собрать требуемую сумму, захватчики могут убить похищенного.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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