|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ВОЗ вновь зафиксировала рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки
18.7.2020 23:26
Фото: vk.com
Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувший день суточный прирост заразившихся коронавирусом вновь стал рекордно высоким.
В мире было зафиксировано почти 260 тыс. новых случаев инфицирования.
По информации ВОЗ, за минувшие сутки было зарегистрировано рекордно высокое количество выявленных случаев заражения за период с начала пандемии — 259,8 тыс. человек. В прошлый раз максимальный уровень фиксировался лишь накануне, когда в течение 17 июля в мире число зараженных возросло на 237,7 тыс. человек.
Наибольшее количество тестов оказались положительными в Соединенных Штатах - за истекшие сутки там было выявлено 71,4 тыс. заболевших коронавирусом. Следом идут Бразилия и Индия, где соответственно зафиксировали 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев заражения.
Среди государств с самыми высокими показателями за последний день ВОЗ также упоминает ЮАР и Киргизию (более 10 тыс. человек), Колумбию (8 тыс.) и Мексику (6,4 тыс.).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|