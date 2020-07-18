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ВОЗ вновь зафиксировала рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки


18.7.2020 23:26
ВОЗ вновь зафиксировала рекордное число заразившихся COVID-19 за суткиФото: vk.com

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувший день суточный прирост заразившихся коронавирусом вновь стал рекордно высоким.

В мире было зафиксировано почти 260 тыс. новых случаев инфицирования.

По информации ВОЗ, за минувшие сутки было зарегистрировано рекордно высокое количество выявленных случаев заражения за период с начала пандемии — 259,8 тыс. человек. В прошлый раз максимальный уровень фиксировался лишь накануне, когда в течение 17 июля в мире число зараженных возросло на 237,7 тыс. человек.

Наибольшее количество тестов оказались положительными в Соединенных Штатах - за истекшие сутки там было выявлено 71,4 тыс. заболевших коронавирусом. Следом идут Бразилия и Индия, где соответственно зафиксировали 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев заражения.

Среди государств с самыми высокими показателями за последний день ВОЗ также упоминает ЮАР и Киргизию (более 10 тыс. человек), Колумбию (8 тыс.) и Мексику (6,4 тыс.).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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