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Южная Осетия обвиняет Грузию в отлове летучих мышей
18.7.2020 14:15
Фото: kotsobaka.com
Расположенный в Грузии Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара при проведении своих экспериментов использует летучих мышей, которые незаконно пойманы в Южной Осетии, объявил Комитет госбезопасности страны.
Представители южно-осетинских спецслужб располагают информацией о том, что рукокрылых сначала ловили в приграничном районе.
В 2012, 2014 и 2018 годах для исследований в лаборатории Лугара рукокрылых регулярно ловили в грузинском регионе Шида Картли, который граничит с Южной Осетией. Это осуществлялось в рамках проектов, которые финансировались американскими Агентством по уменьшению оборонной угрозы Минобороны (DTRA) и Центром по контролю заболеваний (CDC).
Позже животных стали забирать и на территории соседнего государства. Представители Тбилиси все предположения такого рода отвергают.
О том, что Центр Лугара заинтересован в югоосетинских летучих мышах, представители КГБ Южной Осетии указали в связи с недавним инцидентом на границе. В начале июля там задержали гражданина Грузии - Хвича Мгебришвили в тот момент находился неподалеку от населенного пункта Адзысар. Как заявил 47-летний мужчина, он намеревался попасть в Южную Осетию, чтобы отыскать коконы летучих мышей с целью их продажи в Грузии, где за них можно выручить 5 тыс. долларов.
В МИД Южной Осетии также напомнили об еще одном инциденте, который произошел 11 июля. Гражданина Грузии 1987 г.р. задержали после того, как он успел произвести ряд выстрелов в пограничников. ЧП случилось на территории Ленингорского района. Ответным огнем житель населенного пункта Квемо Чала Каспского муниципалитета был ранен в ногу, а потом задержан близ средневековой крепости Схвило.
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