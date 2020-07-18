Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

18.7.2020 13:44

Фото: life.ru



Двадцатилетнюю Екатерину Александровскую сегодня обнаружили мертвой на улице 1905 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в столичных правоохранительных структурах.



Обладательница титула чемпионки мира среди юниоров, предположительно, могла совершить самоубийство.



В Москве найдена погибшей фигуристка Екатерина Александровская, передает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов Москвы. Как стало известно, тело 20-летней девушки было найдено около дома на улице 1905 года.



Правоохранительные органы столицы приступили к выяснению обстоятельств трагического происшествия. Отмечается, что спортсменка незадолго до гибели оставила записку, в которой было лишь одно слово "люблю". В полиции пояснили, что в прошлом фигуристка пыталась совершить суицид. Она хотела покончить с собой после того, как перенесла травму.



Екатерине Александровской исполнилось двадцать лет 1 января. В последнее время она выходила на лед, представляя Австралию. В 2017 году спортсменка в паре со Харли Уиндзором выиграла мировой юниорский чемпионат, позднее в тот же год они одержали победу в юниорском финале Гран-при. Александровская и Уиндзор в 2017 и 2019 годах были признаны чемпионами Австралии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 156

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.7.2020 21:49 Квят прокомментировал отказ вставать на колено

Квят прокомментировал отказ вставать на колено 12.7.2020 10:46 Леклера оштрафовали за блокировку Квята

Леклера оштрафовали за блокировку Квята 11.7.2020 19:55 После инцидента с Квятом пилота «Феррари» Леклера вызвали к стюардам

После инцидента с Квятом пилота «Феррари» Леклера вызвали к стюардам 11.7.2020 13:27 Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен умерла в 27 лет

Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен умерла в 27 лет 7.7.2020 15:42 Губерниев обозвал Родченкова вруном