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В Москве трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
18.7.2020 13:44
Фото: life.ru
Двадцатилетнюю Екатерину Александровскую сегодня обнаружили мертвой на улице 1905 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в столичных правоохранительных структурах.
Обладательница титула чемпионки мира среди юниоров, предположительно, могла совершить самоубийство.
В Москве найдена погибшей фигуристка Екатерина Александровская, передает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов Москвы. Как стало известно, тело 20-летней девушки было найдено около дома на улице 1905 года.
Правоохранительные органы столицы приступили к выяснению обстоятельств трагического происшествия. Отмечается, что спортсменка незадолго до гибели оставила записку, в которой было лишь одно слово "люблю". В полиции пояснили, что в прошлом фигуристка пыталась совершить суицид. Она хотела покончить с собой после того, как перенесла травму.
Екатерине Александровской исполнилось двадцать лет 1 января. В последнее время она выходила на лед, представляя Австралию. В 2017 году спортсменка в паре со Харли Уиндзором выиграла мировой юниорский чемпионат, позднее в тот же год они одержали победу в юниорском финале Гран-при. Александровская и Уиндзор в 2017 и 2019 годах были признаны чемпионами Австралии.
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